Pausenlos im Bus unterwegs

Ich würde mal behaupten, dass ich derjenige Journalist hier an den Olympischen Winterspielen in Peking bin, der täglich die meisten Kilometer zurücklegt. In den dafür vorgesehenen Transportmitteln natürlich – in den Bussen. Der Grund ist einfach. Ich bin am «falschen» Ort gelandet. In Yanqing nämlich, dem Hotspot der Ski-Alpin-Wettbewerbe. Weil diese Zeitung diesbezüglich durch die Agentur bestens abgedeckt ist, muss ich nicht auch noch im Zielgelände mein Aufnahmegerät unseren Schweizer Skicracks entgegenstrecken. Auch wenn es dort erfahrungsgemäss die meisten Medaillen gibt.