Neues Sportprogramm für Bündner Primarschulkinder

Alle Leiterinnen und Leiter, die in einem «0712»-Angebot aktiv sind, werden im Voraus geschult, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Sie werden mit dem System vertraut gemacht, erhalten Informationen dazu, wie das Polysportprogramm umgesetzt und in ihr Angebot integriert werden kann. Insbesondere aber werden ihnen die Lektionen nähergebracht. So auch kürzlich in Chur: 22 Leiterinnen und Leiter erlebten in der Turnhalle Montalin, was Polysportivität heisst. Gemäss Mitteilung führten die beiden Kursleiterinnen Ladina Ehrler-Scharplatz und Isa Rest-Rivero durch den Nachmittag und zeigten die Vielfalt der «0712»-Lektionen auf.