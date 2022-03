Nach drei Jahrzehnten für Neues gut

Im vergangenen Jahr holten sich der Zürcher Andri Frischknecht (VC Eschenbach) und die in Buttikon wohnhafte Urnerin Linda Indergand in den Elite-Kategorien den Gesamtsieg im Swiss Bike Cup. In diesem Jahr besteht die Rennserie aus total sieben Eventweekends und macht Halt in allen Landesteilen der Schweiz. Der Auftakt erfolgte am letzten Wochenende in Rickenbach mit dem internationalen Rennen der Kategorie C2. Auf einer neu konzipierten Strecke wurde erstmals um Weltranglisten- und Swiss-Bike-Cup-Wertungspunkte gefahren.