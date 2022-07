Mutig in Richtung Erwachsenentennis

Phasenweise spielte sie wie eine veritable «Queen of Klosters». Paula Cembranos schlug gegen die Ungarin Luca Udvardy die Bälle mit grosser Vehemenz, liess ihre Gegnerin immer wieder ratlos zurück und wurde von den Zuschauenden mit Szenenapplaus belohnt. Dabei war diese Widersacherin in der 3. Runde der U18-EM in Klosters nicht irgendeine Spielerin. Nein, Udvardy war als Nummer 7 gesetzt und hatte einige Wochen zuvor bei den All England Championships in Wimbledon den Final erreicht.