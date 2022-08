Mountainbike-Plauschrennen in Davos innert wenigen Stunden ausverkauft

Innert weniger Stunden war das das Mountainbike-Plauschrennen Enduro Team komplett ausverkauft. Das vermeldeten die Organisierenden des Enduro-Team-Mountainbikerennen in einer Medienmitteilung. In Davos Klosters werden also 450 Teilnehmende die Trails der Region Davos Klosters in klassischen Zweierteams, in Fun Teams oder in der E-Bike-Kategorie befahren.

Für alle etwas dabei

Ein Novum ist dieses Jahr das Team-Enduro-Rennen für Kinder, das am 3. September 2022, dem letzten Eventtag, Premiere feiert und unter dem Patronat des MTB Club Davos stattfindet. «Nachwuchsförderung ist für uns eine Herzensangelegenheit. Deshalb freuen wir uns sehr, dass schon über 30 Kinder auf der Startliste der Erstaustragung stehen», so Organisatorin Britta Wild von der Bike Academy Davos. Im Gegensatz zum Erwachsenenrennen gibt es im Nachwuchsrennen noch freie Startplätze. Kinder von 8 bis 15 Jahren mit fortgeschrittenem Bike- Niveau können sich nach wie vor in Zweierteams für die Premiere anmelden.

Ein Vorschau auf die Rennen vom 1. bis 3. September im Video: