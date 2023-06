Mountainbiker Nino Schurter vor Heimauftritt: «Ziel ist Weltcupsieg Nummer 34»

33 Weltcupsiege hat Nino Schurter in seiner Karriere bislang gesammelt, genau so viele wie Julien Absalon. Noch ein Sieg fehlt dem 37-Jährigen, um die Bestmarke des 2018 zurückgetretenen Franzosen zu übertreffen. Die nächste Gelegenheit dazu erhält Schurter nun bereits am Wochenende an seinem Heimrennen.