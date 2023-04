Ab aufs Mountainbike: So machen Sie Ihr Bike frühlingstauglich

Eines will Ivan Fausch gleich zu Beginn loswerden. «Würden die Leute Ende Herbst vorbeikommen, könnten sie jetzt, im Frühling, sofort loslegen.» Fausch ist Inhaber von Ivan’s Velosport in Davos, spezialisiert auf Mountainbikes. Es ist gar nicht so einfach, einen Gesprächstermin mit Fausch zu finden. Das Geschäft boomt. Jetzt, wo viele Hobbybikerinnen und -biker ihr Gefährt aus dem Keller nehmen. Manchmal, sagt Fausch, gäbe es Wartelisten.