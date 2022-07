Mit viel Schwung ins Finale

Der Weg in die Play-offs war für die Calanda Broncos definitiv steiniger und unbequemer als erwartet. Ein ständiges Auf und Ab, wie es Broncos Chefcoach Geoff Buffum beschrieb. Schmerzende Niederlagen und viele verletzte Spieler säumten den Pfad des Churer American-Football-Teams, doch von den überwundenen Strapazen war am vergangenen Samstag nicht mehr viel zu spüren. Beim dominanten Sieg in der Oberen Au gegen das viertbeste Team der Schweiz zeigten die Broncos eindrücklich, dass sie in den entscheidenden Momenten dem Druck standhalten.