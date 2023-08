Glarner Sportverband ehrt Willy Bowald

«Schon zehn Jahre oder erst zehn ­Jahre?» Mit dieser Frage begrüsste der Präsident von sportglarnerland.ch, Christian Büttiker, die anwesenden Vertreter der Mitgliedsvereine und -verbände, traditionell im Landratssaal in Glarus, zur 10. Delegiertenversammlung. Der Glarner Dachverband für den Sport war am 13. September 2012 an gleicher Stätte gegründet worden – mit Nationalrat Martin Landolt als ­Tagungspräsidenten und Vreni Schneider sowie Gian Gilli als «Verbands­paten».