Mit neuer mentaler Stärke zum Erfolg

Vital Albin trifft uns an seinem freien Tag im Berghotel «Randolins», das sich an die Hänge des Engadins schmiegt. Der Blick auf die Berge ist traumhaft, der Himmel so blau wie der im Tal schimmernde Bergsee. Zwischen den Touristen hat sich hier die Schweizer Mountainbike-Elite um Nino Schurter, Andri Frischknecht, Mathias Flückiger, Joel Roth, Fabio Püntener, Lars Forster und Vital Albin einquartiert.