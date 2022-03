Zwei Südostschweizer wollen in Südafrika Gas geben

Kurzübersicht Strecke



Prolog, 20. März 2022 -



• «A New Beginning» 2.5 Sterne

• Lourensford Wine Estate

• 24 km

• 1'050 hm



Etappe 1, 21. März 2022



• «The View from the Throne» 5 Sterne

• Lourensford Wine Estate nach Lourensford Wine Estate

• 92 km

• 2'850 hm



Etappe 2, 22. März 2022



• «An Untamed Odyssey» 4.5 Sterne

• Lourensford Wine Estate nach Elandskloof, Greyton

• 118 km

• 2'350 hm



Etappe 3, 23. März 2022



• «A Trail of Two Halves» 4 Sterne

• Elandskloof, Greyton nach Elandskloof, Greyton

• 96 km

• 2'250 hm



Etappe 4, 24. März 2022



• «Vale of Grace» 3 Sterne

• Elandskloof, Greyton nach Elandskloof, Greyton

• 74 km

• 1'650 hm



Etappe 5, 25. März 2022



• «Three Sisters» 4 Sterne

• Elandskloof, Greyton nach Stellenbosch

• 109 km

• 2'400 hm



Etappe 6, 26. März 2022



• «By Hoek or by Crook» 4 Sterne

• Stellenbosch nach Stellenbosch

• 76 km

• 2'700 hm



Etappe 7, 27. März 2022



• «The Trail to Val de Vie» 3 Sterne

• Stellenbosch nach Val de Vie

• 68 km

• 2'000 hm