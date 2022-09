Zwei Diplome zum Schluss

Am Schweizer Leichtathletik-Final des UBS-Kidscup standen die besten Dreikämpferinnen und Dreikämpfer der Schweiz in Zürich am Start. Mit dabei waren auch Bündner Athletinnen und Athleten. Für sie galt es den 60-Meter-Sprint möglichst schnell zu absolvieren, den 200 Gramm schweren Ball so weit wie möglich zu werfen und im Weitsprung auch so weit wie möglich zu kommen.