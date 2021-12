Zwei Bündner in der Pole-Position

Vier Männer und drei Frauen mit N1-Klassierung kämpfen bei der Swiss Champion Trophy um die Nachfolge von Henri Laaksonen und Viktorija Golubic. Platz 1 der Setzliste bei den Männern nimmt Jakub Paul ein, der heuer in der Schweiz auch international überzeugt hat. In Klosters erreichte er beim mit 25'000 Dollar dotierten Turnier den Halbfinal, später feierte er in Muttenz einen seiner zwei diesjährigen Turniersiege auf dieser Stufe. Bereits im Viertelfinal wartet auf ihn mit dem zuletzt deutlich erstarkten Jérôme Kym wohl ein echter Formtest.

Simona Waltert strebt ihren ersten Meistertitel bei den Aktiven an. Die Churerin (WTA 219) hat sich heuer um fast 100 WTA-Positionen verbessert. Auf dem Weg in den Final kündigt sich für die Power-Spielerin aber starke Konkurrenz an. Die Walliserin Ylena In-Albon hat sich nach einem schwierigen 2020 gefangen und von Platz 428 auf 166 verbessert. Die Ostschweizerin Alina Granwehr hat zum Abschluss ihrer Juniorenzeit mit EM-Silber ein Ausrufezeichen gesetzt.