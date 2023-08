Im Engadin kämpfen die Windsurfer um WM-Medaillen

2023 ist der Windsurfing-Event Engadinwind erstmals Gastgeber für die iQ FOiL U21-Weltmeisterschaften. Wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben, kämpfen diese Woche 80 Athletinnen und Athleten aus 18 Nationen aus der Wingfoil- und Windsurf-Elite am Silvaplanersee um den WM-Titel in der Kategorie, die 2024 Teil der Olympischen Spiele in Paris sein wird.

In der malerischen Landschaft des Silvaplanersees absolvieren die Fahrer seit Wochenbeginn verschiedene Rennen, wenn die Wetterbedingungen stimmen. Ideale Wetterbedingungen heisst in diesem Fall, dass der Malojawind aufkommen kann. Hierzu sind Sonnenschein und eine flache Druckverteilung notwendig. Ist dies nicht der Fall, sorgen die Organisatoren für ein alternatives Programm.

In Führung liegen bei den Männern der Brite Max Beaman und bei den Frauen Adi Millo aus Israel. Den aktuellen Video-Highlightclip des Anlasses findest du unten.