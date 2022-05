Wer folgt auf Prättigau, Rhäzüns und Surselva?

Der Verein steht im Sport am Ursprung vieler erfolgreicher Karrieren. Darum zeichnet der Bündner Verband für Sport (BVS) am 3. Juni an seiner Sportnacht auch in diesem Jahr einen Verein aus, der ein grosses Engagement betreibt. Die letzten drei Sieger, der Hockeyklub Prättigau-Herrschaft, der Turnverein Rhäzüns und der Veloclub Surselva, engagieren sich im Spitzen- und Breitensport.