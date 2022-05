Wer folgt auf Laurien van der Graaff?

Dass die Bündner Sportlerin beziehungsweise der Bündner Sportler des Jahres aus gezeichnet werden, hat Tradition. 1992 waren es die Eiskunstläuferin Barbara Hunger und der Sportfunktionär Hans Möhr, die als erste Preisträger geehrt wurden. Vor zehn Jahren wurde aus der Auszeichnungsfeier eine Gala. Dem Freeskier Elias Ambühl kam 2012 die Ehre zu, an der ersten Bündner Sportnacht den Siegercheck in Empfang nehmen zu können. Ihm folgten Nino Niederreiter (Eishockey), Sandro Viletta (Ski alpin), Elena Könz (Snowboard), Andri Ragettli (Freeski), Armon Orlik (Schwingen), Nevin Galmarini (Snowboard), Skitourenläufer Arno Lietha, Alpin-Speedspezialist Mauro Caviezel und vor einem Jahr Langläuferin Laurien van der Graaff. Die beiden Letztgenannten mussten sich wegen der Coronapandemie allerdings mit einer Feier im überschaubaren Rahmen begnügen. Den Applaus, der Mauro Caviezel und van der Graaff verwehrt geblieben ist, werden sie am Freitag, 3. Juni, anlässlich der neunten Bündner Sportnacht im GKB-Auditorium nachgereicht bekommen. Der Bündner Verband für Sport, der für die Organisation die Verantwortung trägt, ist erfreut, die beliebte Sportgala in diesem Jahr wieder durchführen zu können. «Die Pandemie ist zwar noch nicht ganz vorbei. Die Durchführung der Bündner Sportnacht ist aber möglich – was mich riesig freut», sagt Präsident Thomas Gilardi.

Mitgliederverbände schlagen vor

Eine Fachjury hat in der letzten Woche aus allen von den Mitgliederverbänden des Bündner Verbands für Sport eingereichten Vorschlägen je drei Athletinnen und Athleten auserkoren. Neben Volleyball-Schweizermeisterin Fabiana Mottis, Fussball-Cupsiegerin Livia Peng und Eishockey-Olympia-Teilnehmerin Evelina Raselli sind das die Doppel-Olympiadiplomgewinner Jonas Baumann und Gino Caviezel sowie der Skicross-Olympiamedaillengewinner Alex Fiva. Ab heute Samstag bis am Donnerstag, 19. Mai, um 23.59 Uhr können alle Sportfans auf dem Postweg (Bündner Verband für Sport, Thomas Gilardi, Wiesentalstrasse 150, 7000 Chur) oder per Internet (bvs-gr.com und sued­ostschweiz.ch/sportnacht) ihre Stimme für eine der drei Kandidatinnen oder einen der drei Kandidaten abgeben. Erlaubt ist täglich eine Online-Stimme beziehungsweise eine Postkarte. Alle Publikumsstimmen tragen genauso wie die Jury mit 50 Prozent zur Entscheidungsfindung bei.

Insgesamt fünf Kategorien

Die Jury, der Thomas Gilardi (Präsident Bündner Verband für Sport), Stefan Caprez (Präsident Sportförderungskommission Kanton Graubünden), Thierry Jeanneret (Leiter Graubünden Sport), René Weber (Leiter Sport Zeitung «Südostschweiz»), Christog Kuoni (Mitglied Kantonale Sportförderungskommission) und Rahel Bachmann (Migros Kulturprozent) angehören, wählt neben dem Sportler des Jahres auch die Preisträger in den Kategorien Verein, Nachwuchssportler und Funktionär/Trainer des Jahres. Bleibt die fünfte Kategorie, der Anerkennungspreis des Bündner Behindertensportes. Die vom Behinderten-Verband Procap Grischun verantwortete Auszeichnung wird von einer eigenen Jury durchgeführt. Dieses Entscheidungsgremium wird von Procap-Grischun-Präsident Reto Crameri geführt.