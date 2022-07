Wenn die Erfahrung hilfreich ist

Talstation Rothorn in Lenzerheide. Es ist Dienstagnachmittag. Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum Start des Mountainbike-Weltcups am Wochenende. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange – wie in jedem Jahr zu diesem Zeitpunkt. Wenig entfernt vom Eventgelände ist die Umleitung für den täglichen Strassenverkehr signalisiert, der Platz selbst aber noch frei zugänglich. Ab Freitag wird das anders sein. Dann findet man nur noch mit einem Besucherticket Einlass.