Waltert schnuppert an den Top 150 der Welt

In der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon war bereits in der ersten Runde Schluss. Doch auf die grosse Enttäuschung folgt für Simona Waltert der grösste Turniersieg der Karriere. Die Churer Tennisspielerin gewinnt das mit 60 000 Dollar dotierte Turnier im holländischen Amstelveen. Im Final bezwingt sie die US-Amerikanerin Emma Navarro (WTA 253) in zwei Sätzen (7:6, 6:0). Es ist der Abschluss einer perfekten Woche: Auf dem Weg ins Endspiel musste die 21-jährige Waltert bloss einen Satz abgeben.