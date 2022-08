Waltert scheitert in Quali für US Open

Simona Waltert und die Grand-Slam-Turniere. Irgendwie ist das noch keine Lieblingsbeziehung. An den US Open in New York darf die Churerin zum fünften Mal in der Qualifikation für eines der vier Major-Turnieren antreten – und scheitert zum fünften Mal in der Qualifikation. Gegen die Deutsche Eva Lys bleibt Waltert (WTA 123) in der Nacht auf Freitag chancenlos: 1:6, 1:6 lautet das deutliche Resultat gegen die Nummer 173 der Welt. In der ersten Qualifikationsrunde hatte Waltert gegen die Kasachin Nigina Abduraimova noch in zwei Sätzen gewonnen.