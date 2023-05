Annik Kälin: Bündner Newcomerin des Jahres ist sie schon

Annik Kälin sagt, was wohl auch auf die anderen fünf Nominierten zutrifft: «Es wird schwierig, diese Saison noch zu toppen.» Die 23-jährige Leichtathletin aus Grüsch ist nominiert als Bündner Sportlerin des Jahres. Der Grund dafür? Die Siebenkämpferin ist im vergangenen Jahr mitten in die Weltspitze vorgestossen. Nach Platz 6 an der WM in Eugene im Juli wurde sie einen Monat später an der EM gar Dritte und holte sich die Bronzemedaille. «Es war die bislang beste Saison meiner Karriere», sagt sie. Damit hätte sie zu Beginn des Jahres nie gerechnet.