«Achillessehne total kaputt» – Horror-Diagnose für Fabiana Mottis

Diese Diagnose geht unter die Haut. Nachdem Fabiana Mottis an der Volleyball-EM im Gruppenspiel gegen Rumänien im vierten Satz vom Feld muss, kommt nun die bittere Gewissheit der Mediziner: Die Bündnerin reisst sich die Achillessehne, wird am Mittwoch an der Hirslandenklinik in Zürich operiert. Damit ist auch klar: Die Saison 2023/24 ist für die 20-jährige Südbündnerin zu Ende, da hat sie noch nicht einmal richtig begonnen. Dies teilt ihr Klub Neuchâtel UC, Triple-Sieger der Vorsaison, in einem Communiqé mit.

Richtig bitter, denn: Nach dem Abschluss ihrer Matura wollte Mottis in der bevorstehenden Saison erstmals in ihrer Karriere voll auf den Spitzensport setzen. Ihr erstes Aufgebot ins Nationalteam und die EM in Italien schienen der perfekte Startschuss zu sein. «Es war immer mein Traum, für das Nationalteam zu spielen», sagte Mottis vor der Endrunde. Nach drei Partien wurde daraus ein Albtraum.

Auch bei den Neuenburgerinnen ist der Schock gross. «Sie ist in den letzten Jahren zu einer der besten Libera der Schweiz gereift», schreibt der Klub. «Unsere Spielerinnen stehen unter Schock.»