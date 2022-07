Voller Fokus auf den Wettkampf und keine Zeit für Sightseeing

Ankunft in Eugene (USA): Am Donnerstag vor einer Woche sind wir zuerst in Portland angekommen. Am Freitag verschiebe ich vom PreCamp ins Athletenvillage nach Eugene.

Jetlag: Kein Problem. Ich habe von Beginn an gut geschlafen und mich schnell an den neuen Rhythmus gewöhnt.

Unterkunft: Aktuell noch im Precamp in Monmouth, ab Freitag in Studentenwohnungen in Eugene.

Essen: Gewöhnungsbedürftig. Nun aber haben sie unsere Wünsche befolgt. Müsli und Brot oder Pancakes zum Frühstück. Reis oder Pasta zum Mittag- und Abendessen. Teils mit Fleisch, teils mit Fleischalternativen.

Tagesablauf vor Ort: Die Intensität im Training ist hoch, der Umfang klein. Ich mache nicht mehr zu viel, aber das was ich mache ist intensiv und wettkampfnah. Ich trainiere immer morgens und teils noch eine kurze Einheit am Nachmittag. Dazwischen gilt es zu entspannen, zu regenerieren, gut zu essen, Kaffee trinken und in die Physiotherapie.