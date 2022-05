Viel Engagement und Herzblut für den Bündner Sport

Was wäre der Sport ohne seine Trainer und Funktionäre? Deshalb werden am Freitag, 3. Juni, anlässlich der Bündner Sportnacht im GKB-Auditorium in Chur einmal mehr auch die eher stillen Förderinnen und Förderer des Bündner Sports im Hintergrund gewürdigt. Ohne die zumeist ehrenamtliche Tätigkeit an der Basis der Sportpyramide würde das System unweigerlich in sich zusammenbrechen.