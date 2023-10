Vier Stunden Sport total: Am Sonntagabend gibts das Bündner Unihockeyderby und den HCD-Match bei uns im Liveticker

Weil das Bündner Unihockeyderby zwischen Chur und Alligator Malans noch immer etwas spezielles ist, tickern wir das Spiel am Sonntagabend ab 18 Uhr live aus der Gewerblichen Berufsschule in Chur. Hier bei uns seid ihr bestens informiert, wenn Aussenseiter Chur zu Hause den ersten Saisonsieg feiern will. Dafür braucht es einen Erfolg gegen den favorisierten Kantonsrivalen aus der Bündner Herrschaft.

Um 20 Uhr geht es mit dem bereits bekannten Liveticker-Service gleich weiter. Und zwar mit dem Auswärtsspiel des HC Davos in Zürich gegen die ZSC Lions.

Gut vier Stunden Sportunterhaltung bei uns. Zuerst Unihockey, dann Eishockey.