Bündner Roundup: Chur Unihockey mit Unentschieden, die HCD Ladies mit spätem Sieg

Im Nachtragsspiel der höchsten Spielklasse unterliegt Chur Unihockey auswärts dem Meister Wiler-Ersigen mit 7:8-Toren in der Verlängerung.

Die in dieser Spielzeit nicht eben vom Erfolg verwöhnten Churer NLA-Unihockeyaner haben am Samstag ihren Aufwärtstrend zumindest halbwegs bestätigen können. Am Mittwoch hatte der Tabellenletzte bei Uster im zwölften Anlauf endlich den ersten Saisonsieg realisiert. Der Schwung dieses 8:5-Erfolges beflügelte die Gäste nun auch zu einem passablen Auftritt in der Nachtragspartie am Samstag beim amtierenden Schweizer Meister SV Wiler-Ersigen. Die Churer wehrten sich beim Favoriten tapfer, liessen sich auch von einem 2:6-Rückstand bei Spielmitte nicht beeindrucken. Schliesslich rettete sich die Gästeequipe durch drei späte Tore nach einem 4:7-Rückstand in die Verlängerung. Nadir Monighetti traf in der Schlussminute zum Ausgleich.

Die weiteren Tore teilten sich fünf Schützen, lediglich Yanik Castelberg traf doppelt ins gegnerische Gehäuse. Leon Schlegel, Lukas Veltsmid, Martin Östholm sowie erstmals auch Neuverpflichtung Charlie Ekstrand Parastatidis zeigten sich für die Torproduktion verantwortlich. Der letztgenannte schwedische Importspieler hatte in Uster seinen Einstand gegeben. Der Tabellenletzte Chur darf nun ein wenig durchatmen. Nächster Gegner wird am kommenden Samstag zu Hause (19 Uhr) Langnau sein.

Unihockey. Nationalliga A, Männer: Wiler-Ersigen - Chur 8:7 n.V.

Rangliste: 1. Rychenberg Winterthur 13/35. 2. Zug 13/33. 3. Wiler-Ersigen 13/33. 4. Grasshoppers 13/26. 5. Malans 13/21. 6. Langnau 13/20. 7. Thurgau 12/17. 8. Köniz Bern 13/12. 9. Basel Regio 13/10. 10. Waldkirch-St. Gallen 12/9. 11. Uster 13/9. 12. Chur 13/6.