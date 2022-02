Unfall nach Tod – nicht umgekehrt

Um abzuklären, was zum Tod des Pferdes geführt hat, ist das Tier nun nach Zürich gebracht worden. Zudem hat man Dopingproben genommen. Für die Betreuung der Pferde sind am White Turf drei Tierärzte vor Ort. Beim Pferdesport gebe es jedoch, wie in jeder Sportart, viele Faktoren, die nicht zu vermeiden seien und zu Unfällen führen könnten, so Widmer.