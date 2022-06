Über 42 Kilometer und 2600 Höhenmeter

Am Wochenende ist es wieder soweit. Die Bernina Ultraks 2022 mit Start in Pontresina gehen über die Bühne. Die Organisatoren erwarten am Freitag und am Samstag 700 Trailläuferinnen und -läufer aus 30 verschiedenen Ländern im Engadin. Als Höhepunkt gilt der Bernina-Gletschermarathon über 42 Kilometer.