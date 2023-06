Schiers ist Bündner Meister im Vereinsturnen

Michèle Albertin

Die Bündner Meisterschaft im Vereinsturnen wurde durch den Turnverein Felsberg organisiert und ging stimmungsvoll über die Bühne. Die 21 teilnehmenden Vereine zeigten sich mitten in der Wettkampfsaison in Form und nutzten eine letzte Standortbestimmung für die bevorstehenden Turnfesteeinsätze. Als Favorit ging der Titelverteidiger BTV Schiers ins Rennen und konnte sich im dreiteiligen Vereinswettkampf in der Aktivkategorie vor dem TV Rhäzüns und dem TV Trimmis durchsetzen.