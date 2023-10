Schaniel und Hagmann: Bündner Meisterschaften im Geräteturnen mit doppeltem Malanser Triumph

von Corina Spescha

Rund 500 Turnerinnen und Turner fanden am Samstag den Weg nach Bonaduz. Sie massen sich an den vom TZ Viamala organisierten Bündner Meisterschaften im Geräteturnen. Die beiden Bündner Meistertitel in der Kategorie 7 (K7) gingen am Ende des Tages verdient an das Getu Malans.