Tscheljabinsk, Moskau, Mailand, Zürich

Am Wochenende hätten die Skicrosser im russischen Sunny Valley zwei Weltcuprennen bestreiten sollen. Wie ein Grossteil der Schweizer Delegation war auch Berry direkt von den Olympischen Spielen in Peking nach Russland gereist, bestritt dort die ersten Trainings. Bis sich die Ereignisse überschlugen. Am vergangenen Donnerstag, zwei Tage vor dem ersten von zwei Rennen, startete die russische Armee den Krieg in der Ukraine. Über 2000 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt zwar – dennoch zog sich aus Protest Nation um Nation zurück. Am Donnerstagabend, wenige Stunden vor der Qualifikation, auch Swiss Ski. Angesichts der Situation «völlig verständlich», sagt Berry, der im vergangenen Jahr in Sunny Valley als Dritter aufs Podest gefahren war. Und doch taten ihm die lokalen Organisatoren leid. «Die Helfer vor Ort haben sich beinahe bei uns entschuldigt, obwohl sie ja auch nichts dafür können.»