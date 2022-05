Transruinaulta und Transviamala: Qualität statt Quantität 

Seit Sonntag ist das Anmeldefenster wieder offen. Für die beiden Laufwettbewerbe Transruinaulta und Transivamala am Wochenende des 22. und 23. Oktobers. Zuerst geht es bei der neunten Austragung des Transruinaulta-Laufes über 42,195 Kilometer von Ilanz nach Thusis. Am folgenden Tag kommt es bereits zur 21. Austragung des Transviamala-Laufes über 19 Kilometer von Thusis nach Donat. Mit dem Ziel, die Schluchtenkönig und den Schluchtenkönig zu küren, wie der Organisator in einer Mitteilung schreibt.