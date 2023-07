Trailrunner Wenk und Fässler siegen beim Bernina Gletschermarathon in Pontresina

Die drei Strecken «Steinbock», «Corvatsch» und «Bernina Gletschermarathon» zogen über 600 Läuferinnen und Läufer in die Engadiner Bergwelt. Den Bernina Gletschermarathon gewann bei den Frauen die Schweizerin Nadja Fässler. Der ehemalige Duathlon-Weltmeister Stephan Wenk holte sich den Sieg bei den Männern und unterbot die Streckenbestzeit aus dem Vorjahr um 8 Minuten und 16 Sekunden. Die «Ultraks Zone» an der Flaniermeile Pontresina wurde für Stunden zu einem Eventzentrum des Trailsports. Das vermeldet der Veranstalter in einer Medienmitteilung.