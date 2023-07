Drei Mitglieder des Nationalteams am Rheinquelle-Trail

Das Rennen führt auf den zwei zum Vorjahr unveränderten Strecken über den Tgom, den Piz Cavradi, Tomasee und Pazolastock sowie den Oberalppass zurück nach Sedrun. Während die Langstrecke 42,2 Kilometer misst, kehren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim kürzeren «Tgom-Trail» von Denter Auas direkt nach Sedrun zurück und kommen so auf 18 Kilometer.

Zoller, Wenk und Sprenger: Prominente Namen am Start

Insgesamt stehen gut 230 Läuferinnen und Läufer auf der Startliste des Rheinquelle-Trails. Stephan Wenk, in Sedrun schon Sieger auf der Lang- und der Kurzstrecke, wurde bei der Weltmeisterschaft Elfter, läuft aber in Sedrun in Vorbereitung auf den «Eiger Ultra Trail» nur die Kurzstrecke. Den gleichen Plan hat Raphael Sprenger, der bereits bei der Premiere des Rheinquelle-Trails auf der Langstrecke Vierter geworden ist und eine Woche nach dem Rennen in Sedrun beim «Eiger Ultra Trail» dann das Rennen über die 101 Kilometer laufen will. Gemeldet ist mit Nina Zoller eine dritte Mitgliederin des Nationalteams, die zuletzt bei den Weltmeisterschaften mit dem Team Silber gewonnen hat und bisher alle drei Auflagen des Rheinquelle-Trails für sich entscheiden konnte.

Neben den Strecken bleibt auch das Programm des Rheinquelle-Trails zum Vorjahr weitgehend unverändert. Der Marathon wird um 8 Uhr gestartet, der Tgom-Trail folgt um 9 Uhr. Die Starts für den Kidstrail auf dem Sportgelände an der Halla Dulezi sind abhängig von der Altersklasse zwischen 10 und 13 Uhr.

Neu ist in diesem Jahr, dass der Rheinquelle-Trail erstmals das «Swiss Runners Ticket» anbieten kann und damit ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit setzt. Dazu erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rheinquelle-Trails zusammen mit ihrer Startnummer ein Ticket zur kostenlosen An- und -Abreise mit dem öffentlichen Verkehr von jedem Ort der Schweiz nach Sedrun und zurück.