Waltert scheitert in letzter Qualirunde für Australian Open

Simona Waltert und die Grand-Slam-Turniere: bisher keine Liebesbeziehung. Zum wiederholten Male darf die Churer Tennisspielerin (WTA 125) in der Qualifikation für ein Major-Turnier aufspielen - und scheitert einmal mehr denkbar knapp. Nach ihren beiden Auftaktsiegen in Melbourne unterliegt die 22-Jährige in der dritten und letzten Runde der Qualifikation an der kanadischen Aussenseiterin Katherine Sebov (WTA 191). Das Resultat nach rund eineinhalb Stunden: 3:6, 4:6.

Waltert legt dabei einen klassischen Fehlstart hin. Die ersten vier Games der Partie gehen alle an Sebov. Mit dem Break zum 1:4 meldet sich die Bündnerin danach zwar im Satz an. Zu spät allerdings. Bereits nach 34 Minuten beendet Sebov den ersten Durchgang.

Die Entscheidung im zweiten Satz fällt beim Stand von 2:2. Mit dem einzigen Break des zweiten Durchgangs zieht Sebov davon und bringt den Sieg ins Trockene. Für die Kanadierin gehts zum ersten Mal ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Für Simona Waltert heisst es: Nächste Chance French Open.