U18-EM in Klosters: «Tennis ist ein hartes Geschäft»

Die Siegerliste regt zum Träumen an. Logisch. Da stehen Namen wie Martina Hingis. Robin Söderling. Stefanos Tsitsipas. Sie alle haben an der Tennis-U18-EM in Klosters Gold geholt – und sich später auch im Erwachsenentennis an der Spitze etabliert. Doch nicht alle finden diesen Weg. Im Rahmen der 26. EM-Austragung im Prättigau spricht Thomas Hammerl, CEO von Tennis Europe, über entscheidende Phasen im Juniorentennis. Über Qualitäten, die es auf dem Weg an die Spitze braucht. Und über den Austragungsort Klosters.