Tennisspielerin Paula Cembranos: Sie singt gegen ihre Nervosität

Und dann beginnt Paula Cembranos zu singen. Mitten in der entscheidenden Phase des Endspiels. 3:4 steht es im entscheidenden Match-Tiebreaks des Doppel-Finals beim ITF-Turnier in Klosters. Spannung. Dramatik. Sophie Lüscher, Cembranos Doppelpartnerin, steigt in den Gesang ein. «Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger» – der Party-Hit von Tim Toupet. Leise, aber doch gut hörbar für die Zuschauerinnen und Zuschauer. «Das Singen hilft mir, Spannungen abzubauen», wird Cembranos später sagen. «Ich singe, was mir gerade in den Sinn kommt. Manchmal tanze ich auch dazu.»