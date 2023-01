Tennisspielerin Anina Durrer holt Silber an den Schweizer Meisterschaften

Anina Durrer darf sich an den Schweizer Junioren-Meisterschaften im Tennis über eine Silbermedaille in der U16-Kategorie freuen. In der ersten Runde besiegte die Spielerin des Tennisclubs Arosa, die in der Schweizer Rangliste auf Platz 90 klassiert ist, die um 73 Plätze schlechter klassierte Teodora Vukojevic knapp in drei Sätzen. Auch in der zweiten Runde musste sie über drei Sätze gehen, als sie Line Billeter (R1/96) mit 6:7, 7:6 und 6:1 schlug. Im Halbfinal gewann sie gegen die um elf Plätze besser klassierte Laura Heutschi dann in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:4.

Im Final musste sich Durrer, die am Nationalen Leistungszentrum in Biel trainiert, der Jurassierin Jéhanne Erard (N4/51) in zwei Sätzen mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Die Niederlage im Endspiel war nicht weiter überraschend, da Erard ein Jahr älter ist und bereits Schweizer Meisterin in der Kategorie U12 war. Trotzdem ist es eine bemerkenswerte Leistung, die Durrer in ihrem ersten Jahr in der U16-Kategorie zeigte. (af/red)