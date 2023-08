Souverän gemeistert: Churer Tennisspielerin übersteht erste Hürde am US Open

Drittes Hauptfeld winkt

In der zweiten von drei Qualifikationsrunden bekommt es Waltert wiederum mit einer Deutschen zu tun. Und zwar mit Laura Siegemund. Die Weltnummer 108 und damit 43 Plätze besser klassierte Deutsche dürfte leicht favorisiert in dieses Duell am Donnerstag gehen. Gelänge nicht nur der Sieg gegen Siegemund, sondern anschliessend auch gegen Marina Melnikova oder Oceane Dodin, stünde die Churerin nach den French Open und Wimbledon zum dritten Mal in Folge in einem Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.