Simona Waltert über ihre Entwicklung: «Im Tennisleben wächst man immer weiter»

Es ist das Leben einer Tennisspielerin. Erst noch war Simona Waltert in Paris. French Open. Zum ersten Mal schaffte es die Churerin durch die Qualifikation und stand im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Bereits nächste Woche startet Waltert in England in die Vorbereitung für das nächste Major-Turnier. Wimbledon. Und dazwischen: ein kurzer Abstecher nach Chur. Oft ist die 22-Jährige nicht mehr in ihrer Heimat. «Aber ich kenne mich noch aus», sagt Waltert mit einem Augenzwinkern.