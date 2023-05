Simona Waltert an French Open: Ein Turnier, das zum Türöffner werden kann

Sie musste sich diese Premiere erdauern. Im doppelten Sinn. Sechs Mal schon war Simona Waltert in der Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier gescheitert. Manchmal erst in der dritten und letzten Qualifikationsrunde. Als sie scheinbar bereits mit einem Bein im Hauptfeld gestanden war. Und nun, als es an den French Open in Paris endlich geklappt hatte, musste sich die Churer Tennisspielerin erneut gedulden. Weil sich die Partien auf Platz 9 in die Länge zogen, wurde Walterts Erstrundenpartie gegen Elizabeth Mandlik (WTA 119) immer weiter nach hinten geschoben.