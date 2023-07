Schweizer feiern am zweiten Tag der U18-EM in Klosters zwei Siege

Am Morgen sagte Surina van der Merwe: «Das Wetter macht mit. Gerade in den ersten beiden Turniertagen mit 48 Spielen ist das extrem wichtig.» Am Nachmittag kam an der Tennis-U-18-EM in Klosters der Regen. Mehrere Partien mussten verschoben werden. Die Turnierdirektorin van der Merwe ist gefordert.