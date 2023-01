Roger Federer postet Ski-Video in Lenzerheide

Roger Federer hat wieder Zeit. Zeit für die Kinder, Zeit um sein Hausprojekt voranzutreiben und offenbar auch Zeit, um Ski zu fahren. Auf Instagram veröffentlichte die Schweizer Tennislegende ein Video, das ihn unweit von seinem Haus in Lenzerheide beim Stätzertäli-Lift filmt. Dazu postet die Worte: «15 Jahre ist es her, es fühlt sich so gut an, wieder auf der Piste zu stehen.» Es ist davon auszugehen, dass Federer aufgrund der Verletzungsgefahr die letzten 15 Jahre auf das Skifahren verzichtet hatte.

Sportprominenz reagiert sofort

Verschiedene Sport-Promis meldeten sich in der Folge auf seinem Instagram-Kanal, unter anderen auch der kürzlich zurückgetretene Skirennfahrer Beat Feuz, der das Video mit dem Satz: «Im Abfahrtsteam ist ein Platz frei» kommentiert. Auch Andri Ragettli und Lindsey Vonn haben mittlerweile das Video kommentiert.

Das Federer-Video auf Instagram: