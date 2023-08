Out gegen ehemalige Top-30-Spielerin: Waltert scheitert am US Open

In Paris war sie dabei, schaffte es bei ihrer ersten Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers prompt in die zweite Runde. Wenige Wochen später folgte Wimbledon. Erneut drei Siege in der Quali. Zum zweiten Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Die Serie von Simona Waltert bricht an den US Open. Nach dem deutlichen Startsieg über die Deutsche Mona Barthel zum Auftakt der Quali scheitert die Churerin in Runde 2 an Laura Siegemund. Laura Siegemund? Genau, die Deutsche war einst die Nummer 27 der Welt, fiel im Ranking zuletzt aber zurück. Als Nummer 108 der Welt ist sie dennoch über 40 Plätze besser klassiert als Waltert (WTA 151).

Waltert erwischte gegen Siegemund einen miserablen Start, lag rasch mit 0:4 im Rückstand und verlor den Startsatz schliesslich mit 2:6. Im zweiten Durchgang übernahm die 22-Jährige das Zepter, zog ihrerseits auf 3:0 davon – verlor den Satz aber nach beinahe eineinhalb Stunden dennoch im Tiebreak 6:7 (4:7).