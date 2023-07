Niederlage gegen Weltnummer 32: Waltert scheitert in Wimbledon

Erst muss sie lange auf ihre Premiere warten. Der englische Regen lässt grüssen. Dann bleibt Simona Waltert (WTA 116) bei ihrem ersten Auftritt im Hauptfeld von Wimbledon lange chancenlos. Die Churerin verliert ihre Auftaktpartie gegen die Tschechin Marie Bouzkova (WTA 32) in zwei Sätzen mit 1:6, 4:6.

Waltert, die sich durch drei Siege in der Qualifikation erstmals einen Platz im Hauptfeld erspielt hatte, startet zwar gut ins Spiel, fordert ihre Gegnerin im ersten Game und bringt dann den eigenen Aufschlag locker durch. Doch dann gibt sie gleich zwei Mal ihren Service ab, gerät im ersten Satz mit 1:5 ins Hintertreffen. Bei eigenem Aufschlag nutzt Bouzkova nach 26 Minuten den ersten Satzball.

Der zweite Durchgang startet dann überhaupt nicht nach Wunsch Walterts, die nach zwei Breaks schnell mit 0:4 zurückliegt. Und hat später drei Matchbälle gegen sich. Doch die Churerin fängt sich, kommt beim Stand von 2:5 mit dem Messer am Hals zu zwei Breakchancen – und nutzt die zweite prompt zum 3:5. Geht da noch was? Tatsächlich! Waltert bringt ihren Aufschlag durch. Und erkämpft sich dann zwei weitere Breakmöglichkeiten. Diese lässt sie aber ungenutzt. Nach knapp 80 Minuten gelingt Bouzkova das 6:4.

Wimbledon war für Waltert das zweite Grand-Slam-Turnier. Vor wenigen Wochen hatte es die Bündnerin an den French Open in Paris in die zweite Runde geschafft. Dank der Qualifikation in Wimbledon dürfte sie in der Weltrangliste nochmals näher an die Top 100 der Welt heranrücken.