Mit dem Heimvorteil im Rücken

Da London, internationale Metropole. Hier Klosters, idyllisches Bergdorf. Da die gigantische Anlage von Wimbledon mit 18 Match-Plätzen und 20 Trainingscourts. Hier das überschaubare Tenniszentrum, gelegen neben Bergbach und Badi. Während auf dem heiligen Rasen des All England Lawn Tennis and Croquet Club um den dritten Grand-Slam-Titel des Jahres und ein Preisgeld von über 50 Millionen Franken gespielt wird, misst sich auf den Sandplätzen beim ITF-Turnier in Klosters die erweiterte Weltelite des Tennis. Zum dritten Mal wird der Event als Doppelturnier für Frauen und Männer ausgetragen.