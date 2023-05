Kristýna Paul: In Chur wird durchgeatmet, in Biel geschuftet

Kristýna Paul lächelt, das Glas Fruchtsaft ist schon zur Hälfte ausgetrunken. Die Tennisspielerin sitzt in einem Churer Café, schaut in die Ferne und meint: «Zu Hause in Graubünden habe ich einen freien Kopf und kann durchatmen.» Durchatmen bedeutet für Paul, mit den Rollerskates durch Ems zu düsen oder eine leichte Tennissession mit dem Vater zu spielen. In der Heimat in Chur erholt sich die 15-Jährige jeweils von ihrer vollgepackten Woche.