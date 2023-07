ITF-Turnier in Klosters: Paul muss kurzfristig Forfait geben

Schlafen im eigenen Bett. Mit dem Zug an die Spiele. Mehr Heimturnier geht kaum. Seit Jahren gehört das ITF-Turnier in Klosters zu den Fixterminen in der Saisonplanung des Churer Tennisspielers Jakub Paul. Auch dieses Jahr. Bloss: Am Montag, dem Tag vor dem ersten Turniertag im Hauptfeld, muss sich der 24-Jährige zurückziehen. Gemäss der Turnierdirektorin Surina Van der Merwe erlitt Paul eine Muskelverletzung am Oberarm. «Er kam kurz bei uns vorbei, um sich zu verabschieden.» Zuletzt stand der Bündner Ende Juni am Challenger-Turnier im französischen Blois im Einsatz.