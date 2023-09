Erfolg im Wallis: Jakub Paul gewinnt Doppelturnier in Sion

Jakub Paul und Doppel, das passt. An der Seite seines Landsmanns Remy Bertola gewinnt der Churer in Sion die Doppelkonkurrenz am ITF-Turnier in Sion. Im Final gibt das Schweizer Duo gegen Henry von der Schulenburg (Schweiz) / Ronan Jachuck (USA) gerade einmal drei Games ab, siegt mit 6:1, 6:2.

Nach den Doppel-Turniersiegen in Prag, Mosk und Duffel ist es für Paul bereits der vierte Triumph im Doppel in diesem Jahr. Und das obwohl sich der 24-Jährige primär auf die Einzelkonkurrenz fokussiert. «Als Einzelsportler ist es schön, in einem Team zu spielen», sagte Paul zwar einst gegenüber diesem Portal. Spezielle Doppeleinheiten gehörten aber nicht zu seinem Trainingsalltag. Was dem Bündner entgegenkommt: seine Stärke am Netz, die im Doppel noch mehr zur Geltung kommt als im Einzel.

Auch dort zeigte Paul zuletzt wieder Aufwärtstendenz. In Caslano (TI) erreichte er zuletzt die Halbfinals, in Sion war nach den Viertelfinals Schluss.