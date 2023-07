Doppeltes EM-Gold in Klosters: der Traumtag von Patrick Schön

Zwei Finalspiele innert wenigen Stunden. Und nicht irgendwelche Finalspiele. Zwei EM-Finals.

Es ist ein denkwürdiger Tag, den das Schweizer Tennistalent Patrick Schön an diesem Sonntag in Klosters erlebt. An der U18-EM in Klosters gewinnt der Winterthurer am Morgen Gold im Einzel – als erster Schweizer überhaupt. Und doppelt am Nachmittag, nach der Einzelsiegerehrung, im Doppel nach. An der Seite des Wallisers Adrien Berrut holt die Schweiz ebenfalls Gold.