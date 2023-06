Das 24-Stunden-Tennisturnier kehrt auf die Lenzerheide zurück

Es ist ein ungewöhnlicher Anlass, der am übernächsten Wochenende in Graubünden durchgeführt wird. Am Iron Tennis auf der Lenzerheide wird in zehn Teams mit acht Personen volle 24 Stunden Tennis gespielt. Alle zehn Teams werden die volle Zeit im Einsatz stehen, da es kein Ausscheiden gibt.

Das Turnier hat Züge eines Grand Slams: Neben einer Teamarea mit Ruhemöglichkeiten stehen auch ein Bespannungsservice, die Rundumverpflegung und ein Physio pro Team zur Verfügung, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben. Bereits nach wenigen Tagen war das Iron Tennis ausgebucht. «Dies freut uns unglaublich und zeigt auf, dass der Event auf viel Anklang stösst und das Bedürfnis nach einem Gesamterlebnis im Tennis vorhanden ist», lässt sich Stefan Ziltener vom Organisationskomitee in der Mitteilung zitieren.